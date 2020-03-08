В Воронеже показали концепцию нового аэропорта

8 Март 2020 2020-03-08T10:32:45+03:00

Изменить размер текста: A A

Воронежцы могут оценить новую концепцию аэровокзального комплекса от разработчика «Спектрум-холдинг». Правда, важно понимать, что это только предпроектная проработка. Предложенную архитектурную концепцию теперь предстоит проанализировать: от поэтажного плана с зонированием по группам до организации транспорта. Важно понимать, что все существующие эскизы явно не окончательные, так, будущему подрядчику нужно будет предложить не менее трех различных вариантов фасадов.

Компания «Авиасервис» уже начала поиск участников для проектирования нового аэровокзального комплекса в Воронеже. Максимальная цена договора - 80 млн рублей. Заявки будут принимать с 10 марта до 2 апреля.

В состав объекта входят привокзальная площадь с подъездными путями, стоянкой и другим благоустройством и все сооружения, необходимые для функционирования, включая, конечно же, новый терминал. Кроме того, будет проработано концептуальное решение по использованию существующего терминала.

Многих воронежцев порадует, что аванперрон перед стоянками воздушных судов будет включать посадочные галереи с телескопическими трапами - их будет как минимум три.

Как вам такой внешний вид?

Кроме того, нужно провести инженерные изыскания и обследования, а также обеспечить техническое сопровождение в период прохождения согласований вплоть до получениея положительного заключения от ФАУ «Главгосэкспертиза России». Уже после этого будет разработана тендерная документация для выбора непосредственного генерального подрядчика, который и будет воплощать все предложенные задумки в реальность.

Пока же впереди переговоры: они могут проводиться в один или несколько туров. Участникам, допущенных к переговорам, направляются уведомления с указанием даты и места проведения переговоров. К 9 апреля организаторы собираются определяться с победителем. Ожидается, что к июлю 2021 года вся работа по проектированию уже будет выполнена.

Напомним, проработку нового здания терминала международного аэропорта Воронеж и концепцию дальнейшего развития инфраструктуры еще 24 сентября обсуждали губернатор Александр Гусев и владелец аэропортового холдинга «Новапорт» Роман Троценко.

ИСТОЧНИК KP.RU