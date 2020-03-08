2020-03-08T09:27:13+03:00
Общество

В Воронеже из-за повреждения линий электропередач без света остался роддом

К счастью, специалисты вовремя подключили его к резервной линии
Олег ИВАНОВ
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Специалисты «Воронежской горэлектросети» оперативно устранили нарушение в районе улицы МинскаяСпециалисты «Воронежской горэлектросети» оперативно устранили нарушение в районе улицы МинскаяФото: Виктор ЛЕВШАКОВ
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7 марта около 19.00 из-за повреждения двух кабельных линий электропередачи без электричества остались 20 жилых домов. Как объяснили в пресс-службе мэрии, произошло технологическое нарушение электроснабжения потребителей в Железнодорожном районе. Кроме того, без света остались Воронежская городская клиническая больница скорой помощи № 10 (БСМП «Электроника») и роддом.

Однако специалисты «Воронежской горэлектросети» оперативно устранили нарушение в районе улицы Минская. В первую очередь они запитали от резервной линии социально значимые объекты. На месте аварии работали две оперативно-выездные бригады и бригада кабельных линий в составе 12 человек, лаборатория и три машины спецтехники.

ИСТОЧНИК KP.RU

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