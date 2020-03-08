Брутальные учения с бронетранспортерами и танками под Воронежем попали на видео

8 Март 2020 2020-03-08T08:49:07+03:00

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Под Воронежем прошло батальонное тактическое учение с мотострелковыми, танковыми и артиллерийскими подразделениями, отражавшими наступление сил условного противника. На днях небольшой видеоотчет предоставила пресс-служба Минобороны России - получилось захватывающе.

Солдаты тренировались поражать стационарные, движущиеся и внезапно появляющиеся мишени с помощью 30-милиметровой пушки бронетранспортеров БТР-82А, а также 125-мм пушки танков Т-72БА. Использовались реактивные системы залпового огня «Торнадо-Г», стрелковое оружие, гранатометы АГС-17 «Пламя» и РПГ-7В с усиленным кумулятивным зарядом.

Батальонное тактическое учение сухопутных подразделений ЗВО в Воронежской области.Под Воронежем завершилось батальонное тактическое учение с мотострелковыми, танковыми и артиллерийскими подразделениями, отражавшими наступление сил условного противника. В ходе него для поражения стационарных, движущихся и внезапно появляющихся мишеней применялись 30-мм пушки бронетранспортеров БТР-82А, 125-мм пушки танков Т-72БА, реактивные системы залпового огня Торнадо-Г , а также из стрелковое оружие, гранатометы АГС-17 Пламя и РПГ-7В с усиленным кумулятивным зарядом.

ИСТОЧНИК KP.RU