2020-03-07T18:18:49+03:00
Происшествия

В Воронеже «КИА» повис на отбойнике над парком «Динамо»

К счастью, обошлось без пострадавших
Елена ФЕДЯШЕВА
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В субботу, 7 марта, в Воронеже на виадуке над парком «Динамо» водители могли видеть повисший на отбойнике «КИА». Машина оказалась на ограждении обоими правыми колесами, и только чудом не сорвалась вниз. Причиной аварии, скорее всего, стал неудачный маневр водителя на скользкой дороге при повороте с Северного моста на улицу Ленина, из-за чего автомобиль занесло вправо и бросило на отбойник.

К счастью, ДТП обошлось без пострадавших. Однако самостоятельно покинуть ограждение иномарка не могла, потребовалась помощь спецтехники.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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