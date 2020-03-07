2020-03-07T16:28:20+03:00
Общество

В соседнем с Воронежем Липецке подтвердились три случая коронавируса

Заболевшие привезли инфекцию из Италии
Елена ФЕДЯШЕВА
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Воронежские врачи усилили меры безопасностиВоронежские врачи усилили меры безопасностиФото: из архива «КП»
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Коронавирус вплотную приблизился к границам Воронежской области. Накануне, 6 марта, в соседствующим с нашим городом Липецке лабораторно подтвердили три случая грозного заболевания. Два из них протекают в легкой форме, без выраженных симптомов. Как рассказали в Роспотребнадзоре, все заболевшие недавно посещали Италию, где зарегистрирована вспышка коронавируса. Сейчас пациенты находятся в инфекционных боксах больницы.

Тем временем воронежские медики усиливают меры безопасности, а все службы по-прежнему находятся в режиме повышенной готовности к приему больных.

Напомним, пока единственным заболевшим коронавирусом воронежцем стал велогонщик Игорь Боев, который так же заразился в Италии. Недомогание наш спортсмен почувствовал на соревнованиях в ОАЭ и из-за болезни был снят с участия в гонке.

На территории самой Воронежской области подтвержденных случаев заболевания нет, хотя с подозрением на него изолировали за последние дни двух супругов, летевших в самолете с больным китайцем, и 26-летнюю девушку, вернувшуюся из Италии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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