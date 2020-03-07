Счастливый случай помог найти потерявшуюся в Воронеже жительницу Панинского района

7 Март 2020 2020-03-07T17:28:55+03:00

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В Воронеже благодаря вниманию волонтеров и удачному стечению обстоятельств удалось оперативно найти и вернуть домой без вести пропавшую пожилую жительницу Панинского района. Эту историю рассказали поисковики из отряда «Черноземье»:

- Зачастую, чтобы добиться результата в поиске пропавших без вести, необходимо отработать целый алгоритм действий, требующий большого количества временных, материальных и человеческих ресурсов. К счастью, уже не в первый раз свои коррективы вносит удача или счастливый случай. Так, вчера вечером наш дежурный инфорг Виктория, провожая родственника на поезд, приняла заявку со 112 о пропавшей бабушке из Панинского района. По состоянию здоровья пропавшая была дезориентирована. Едва закончив разговор с оператором, Виктория обратила внимание на растерянную пожилую женщину, которая о чём-то расспрашивала таксиста. Как выяснилось, это была именно наша "потеряшка", которая, только по ей известной причине, пыталась всеми доступными способами добраться до Москвы.

Виктория тут же вызвала на место полицейских и сообщили о пенсионерке родственникам. Те приехали и забрали бабушку домой.

ИСТОЧНИК KP.RU