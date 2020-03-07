Воронежцев просят сообщать о хостелах, размещенных в жилых помещениях многоэтажек

7 Март 2020 2020-03-07T15:18:46+03:00

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Управление Роспотребнадзора по Воронежской области напоминает жителям региона о запрете использования в качестве гостиниц жилых помещений. Для размещения в квартире хостела ее предварительно надо перевести в категорию нежилого помещения. Таково требование закона № 59-ФЗ от 15.04.2019 г. «О внесении изменений в статью 17 Жилищного кодекса Российской Федерации» .

Контроль за исполнением закона лежит на Роспотребнадзоре. В связи с этим, в региональном управлении ведомства напомнили, что горожане могут сообщать о нарушениях со стороны соседей, занимающихся гостиничным бизнесом письменно или через электронный портал для обращений граждан на официальном сайте. При подтверждении фактов нарушений материалы проверки направят в суд для приостановления, либо запрета деятельности хостела.

ИСТОЧНИК KP.RU