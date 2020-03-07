Семь жителей Воронежской области испугались за свои сбережения и отдали мошенникам сотни тысяч за их «защиту»

7 Март 2020 2020-03-07T14:19:23+03:00

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Ни дня не обходится без сообщений в полицейской сводке о краже денег со счетов воронежцев дистанционным способом. Вот и в пятницу девять человек своими действиями позволили мошенникам получить доступ к средствам для их похищения. Общий ущерб составил 630 тысяч рублей.

Семеро пострадавших поверили неизвестным, сообщившим им по телефону у, якобы, несанкционированном доступе к их банковским картам. Под диктовку собеседников они выполнили ряд действий, которые привели к реальной краже средств.

Сейчас полицейские по заявлению потерпевших ищут мошенников, но предупредить преступление проще, чем его расследовать. Поэтому правоохранители еще раз напоминают жителям региона об осторожности в общении с незнакомцами и недопустимости сообщения им персональных данных.

ИСТОЧНИК KP.RU