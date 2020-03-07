В Воронеже водитель «Форда» устроил ДТП с четырьмя пострадавшими

7 Март 2020 2020-03-07T13:56:33+03:00

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В Воронеже полицейские выясняют обстоятельства ДТП с участием трех машин, в котором пострадали четыре человека. Авария произошла 5 марта в 23.50 у дома №58 по Московскому проспекту. 25-летний водитель «Форд Фокус» не выдержал дистанцию и снес ВАЗ-2107 под управлением 18-летнего водителя и «Мерседес Бенц» под управлением 20-летнего местного жителя. Эти машины остановились на перекрестке на красный сигнал светофора.

В результате аварии ранения получили те, кто находится в «Мерседесе» - его водитель и три пассажира: 20-летний юноша и девушки 23 и 24 лет. Все они с ранениями различной степени тяжести попали в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU