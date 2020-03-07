На реализацию инициатив жителей Воронежской области направят 400 миллионов

7 Март 2020 2020-03-07T19:22:20+03:00

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В 2020 году на развитие института гражданских инициатив в Воронежской области направят около 400 миллионов рублей. Куда потратить эти средства, будут решать местные жители. Предполагается, что 90 млн рублей из этих средств пойдет на реализацию социально значимых проектов территориального общественного самоуправления. 120 млн рублей поступит в муниципалитеты в рамках софинансирования расходов по поддержке местных инициатив (это проекты, заявленные муниципалитетами с учетом мнения жителей данного населенного пункта). На строительство и благоустройство парков, скверов, центральных площадей и набережный заложено почти 190 млн рублей.

Благодаря реализации этой программы, число жителей, улучшивших условия проживания, вырастет на 46%, прогнозируют эксперты.

- Гранты из областного бюджета смогут получить не только организованные группы, но и отдельные граждане – победители ежегодного открытого публичного конкурса Воронежской области «Территория идей», в рамках которого они могут выдвинуть собственную идею обустройства общественных территорий населенного пункта, в котором проживают, - рассказали в Воронежской облдуме. - Граждане, признанные победителями конкурса, поощряются денежными премиями в размере 60 тысяч рублей, а органам местного самоуправления, для территории которого предложена эскиз-идея обустройства, предусмотрено выделение грантов в размере 200 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU