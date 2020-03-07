В Воронеже оштрафовали водителя службы аварийных комиссаров за обгон по встречке
Сотрудники Госавтоинспекции по записи видеорегистратора установили личность нарушителя, который за рулем «Лады Гранты» с логотипом аварийных комиссаров совершил обгон по полосе встречного движения. Случай произошел на проспекте Труда 5 марта в 8.33.
Инспекторы выяснили, что за рулем находился 36-летний житель Центрального района Воронежа. За нарушение правил дорожного движения в отношении него составили протокол. Мужчину оштрафовали на 5000 рублей.
Сотрудники Госавтоинспекции напоминают, если Вы стали свидетелем нарушений Правил дорожного движения, вы можете сообщить об этом в дежурную часть ГИБДД по телефону 269-61-02 или 02.
ИСТОЧНИК KP.RU