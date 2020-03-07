2020-03-07T12:45:55+03:00
Общество

В Воронеже оштрафовали водителя службы аварийных комиссаров за обгон по встречке

Нарушителя зафиксировал видеорегистратор
Елена ФЕДЯШЕВА
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фото с видео с сайта ГУ МВД по Воронежской областифото с видео с сайта ГУ МВД по Воронежской области
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Сотрудники Госавтоинспекции по записи видеорегистратора установили личность нарушителя, который за рулем «Лады Гранты» с логотипом аварийных комиссаров совершил обгон по полосе встречного движения. Случай произошел на проспекте Труда 5 марта в 8.33.

Инспекторы выяснили, что за рулем находился 36-летний житель Центрального района Воронежа. За нарушение правил дорожного движения в отношении него составили протокол. Мужчину оштрафовали на 5000 рублей.

Сотрудники Госавтоинспекции напоминают, если Вы стали свидетелем нарушений Правил дорожного движения, вы можете сообщить об этом в дежурную часть ГИБДД по телефону 269-61-02 или 02.

ИСТОЧНИК KP.RU

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