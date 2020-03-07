В Воронеже «Шевроле Ланос» сбила пешехода на улице Баррикадной

7 Март 2020 2020-03-07T11:23:11+03:00

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В 21.35 в пятницу, 6 марта, на улице Баррикадной в районе дома №30а под колеса «Шевроле Ланос» попал 37-летний пешеход, который попытался перейти дорогу вне пешеходного перехода. Иномаркой управлял 30-летний водитель.

В результате ДТП пешеход получил травмы различной степени тяжести. Сейчас он находится в больнице.

Всего, по данным ГУ МВД по Воронежской области, за минувшие сутки на дорогах региона произошло 116 аварий, из которых 97 в Воронеже. В ДТП пострадали пять человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU