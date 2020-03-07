2020-03-07T10:33:41+03:00
Общество

Жители улицы Ломоносова в Воронеже зовут на митинг

Горожане просят чиновников сохранить зеленые зоны и развить инфраструктуру микрорайона
Елена ФЕДЯШЕВА
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В понедельник, 9 марта, жители микрорайонов, расположенных вдоль улицы Ломоносова, проведут согласованный митинг в защиту своих прав на благоприятную среду. В частности они ратуют за открытие школ в шаговой доступности для микрорайонов «Березка», «Опытная станция» и «Лесная поляна».

Кроме того горожане просят чиновников сохранить зеленые зоны, а яблоневый сад благоустроить. Приоритетами строителей должны стать социальные объекты.

- Приходите все! Если мы не скажем, в чём нуждаемся, наши интересы не учтут! – призывают организаторы акции.

Митинг пройдет 9 марта в 14.00 по адресу: ул. Ломоносова 114/44, площадка около детского сада №84.

ИСТОЧНИК KP.RU

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