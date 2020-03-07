Стройматериалы для ремонта дорог Воронежской области будут доставлять на поездах

7 Март 2020 2020-03-07T09:23:27+03:00

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Руководство Юго-Восточной железной дороги и балансодержатель федеральных автомобильных дорог на территории Воронежской области обсудили возможность использования мощностей железной дороги для доставки строительных материалов к местам проведения работ в рамках регионального проекта «Безопасные и качественные дороги». Эта мера позволит снизить нагрузку на существующую дорожную сеть.

Как отметили в департаменте дорожной деятельности региона, сейчас проводится анализ транспортной логистики к запланированным на 2020 год участкам строительства и ремонта автомобильных дорог и переговоры с Юго – Восточным территориальным центром транспортного обслуживания ОАО «РЖД».

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ИСТОЧНИК KP.RU