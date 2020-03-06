2020-03-06T20:16:08+03:00
Общество

Семья из Воронежа передумала ехать на Мальдивы и потеряла больше 100 тысяч рублей

У женщины начались проблемы со здоровьем и горожане приняли решение отменить поездку
Юлия ДИДЕНКО
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В Нововоронеже завершили рассмотрение дела по иску воронежской семьи к туристической компании. Горожане потеряли больше 115 тысяч рублей из-за отмены тура на Мальдивы. Об этом сообщили в пресс-службе суда в пятницу, 6 марта.

Так, муж и жена в феврале прошлого года забронировали недельную путевку на курорт и заплатили за нее 187 827 рублей. Но через некоторое время у женщины резко ухудшилось состояние здоровья из-за сахарного диабета 1-го типа. У больной диагностировали декомпенсацию углеводного обмена, поэтому выезд за территорию Воронежа ей был противопоказан. Семья решила, что здоровье важнее и отменила путевку. Супруги попросили вернуть им деньги.

Но туристическая фирма перечислила только 71 974 рубля, объяснив это тем, что клиент при покупке тура не оплатил «страховку от невыезда». Тогда мужчина обратился в суд.

По закону турист вправе отказаться от исполнения договора о реализации туристского продукта в любое время при условии оплаты исполнителю (туроператору) фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по данному договору.

Исходя из сообщения иностранного туроператора, сумма расходов составила больше ста тысяч рублей. В нее вошли: авиаперелет по невозвратному тарифу, проживание в отеле, трансфер, страховой полис и другие услуги.

Суд иск не удовлетворил.

ИСТОЧНИК KP.RU

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