2020-03-06T19:46:30+03:00
Общество

В Воронеже на месте экскаваторного завода может появиться технопарк космической промышленности

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Юлия ДИДЕНКО
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Фото: ГАУ «Научно-исследовательский и проектный институт Генерального плана города Москвы» .Фото: ГАУ «Научно-исследовательский и проектный институт Генерального плана города Москвы» .
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Разработчик генплана Воронежа на 2021-2041 годы ГАУ «Научно-исследовательский и проектный институт Генерального плана города Москвы» представил своё видение развития территории бывшего экскаваторного завода (ВЭКС). Компания предлагает создать многофункциональный подцентр.

Территория ВЭКС имеет выгодное расположение – между историческим центром города и северными жилыми районами, к тому же она примыкает к Московскому проспекту – главной улице, связывающей две основные части Воронежа. Поэтому подцентр будет включать в себя апарт-комплекс, культурно-развлекательный комплекс, конгресс-центр с гостиницей, арт-кластер, технопарк и музей. Также на территории планируют построить две школы на 550 и 300 мест и два детских сада на 180 и 200 мест. На территории появится и жилая застройка.

- Идентичность территории ВЭКС формируется с опорой на сохранение памяти места. Бывший завод является самым крупным сохранившимся промышленным комплексом Воронежа начала XX века. Особый интерес представляют здания завода Рихарда Поле 1920-х годов*, которые было предложено сохранить и интегрировать в новую планировочную структуру за счет размещения в них общественных функций, - рассказали в компании.

Напомним, подготовка к реновации территории бывшего завода началась еще в конце 2019 года. Проект реконструкции охватит территорию промышленного квартала, ограниченную Московским проспектом и улицами Солнечная и Электросигнальная. Общая площадь - около 45 га.

ИСТОЧНИК KP.RU

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