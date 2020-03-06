2020-03-06T18:55:59+03:00
Дом. Семья

Лось прогулялся мимо фотоловушки в Воронежском заповеднике

Животное осторожно перешло через лесную дорогу
Юлия ДИДЕНКО
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Фото: скриншот видео.Фото: скриншот видео.
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Сотрудник Воронежского государственного биосферного заповедника имени Пескова Александр Мишин опубликовал на своей странице в соцсети видеоролик с фотоловушек. На нем важный лось с осторожностью переходил лесную дорогу.

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Лось в Воронежском заповеднике
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Животное несколько раз огляделось по сторонам и только потом продолжило свой путь, оставив следы на мокром песке.

Кстати, сначала Александр Мишин предложил пользователям Сети угадать, чьи следы остались на земле. Вариантов было много, но точного почти никто не дал. Тогда сотрудник заповедника опубликовал видео с прогулки лося.

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Следы
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ИСТОЧНИК KP.RU

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