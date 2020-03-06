Лось прогулялся мимо фотоловушки в Воронежском заповеднике

6 Март 2020 2020-03-06T18:55:59+03:00

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Сотрудник Воронежского государственного биосферного заповедника имени Пескова Александр Мишин опубликовал на своей странице в соцсети видеоролик с фотоловушек. На нем важный лось с осторожностью переходил лесную дорогу.

aleksander.mishin Лось в Воронежском заповеднике

Животное несколько раз огляделось по сторонам и только потом продолжило свой путь, оставив следы на мокром песке.

Кстати, сначала Александр Мишин предложил пользователям Сети угадать, чьи следы остались на земле. Вариантов было много, но точного почти никто не дал. Тогда сотрудник заповедника опубликовал видео с прогулки лося.

ИСТОЧНИК KP.RU