В Воронеже на бетонирование ригеля на одной опоре виадука ушло 70 кубометров материала
Также ведется обустройство буронабивных свай
Фото: пресс-служба мэрии.
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В Воронеже продолжается реконструкция виадука на улице 9 Января. 6 марта на опоре №1 провели бетонирование ригеля. На это ушло 70 кубометров бетона. Информацию сообщили в пресс-службе мэрии.
Также ведется обустройство буронабивных свай на опорах №№ 5 и 6. Подрядная организация начала подготовку площадки для устройства ригеля на опоре №8. На объекте ежедневно трудятся от 60 до 70 человек.
Напомним, реконструкция путепровода обойдётся в 710,6 млн рублей. Движение по новому мосту планируют открыть к 1 июня.
ИСТОЧНИК KP.RU