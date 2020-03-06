2020-03-06T18:11:55+03:00
Общество

В Воронеже на бетонирование ригеля на одной опоре виадука ушло 70 кубометров материала

Также ведется обустройство буронабивных свай
Юлия ДИДЕНКО
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Фото: пресс-служба мэрии.Фото: пресс-служба мэрии.
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В Воронеже продолжается реконструкция виадука на улице 9 Января. 6 марта на опоре №1 провели бетонирование ригеля. На это ушло 70 кубометров бетона. Информацию сообщили в пресс-службе мэрии.

Также ведется обустройство буронабивных свай на опорах №№ 5 и 6. Подрядная организация начала подготовку площадки для устройства ригеля на опоре №8. На объекте ежедневно трудятся от 60 до 70 человек.

Напомним, реконструкция путепровода обойдётся в 710,6 млн рублей. Движение по новому мосту планируют открыть к 1 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU

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