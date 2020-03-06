В Воронеже на бетонирование ригеля на одной опоре виадука ушло 70 кубометров материала

6 Март 2020 2020-03-06T18:11:55+03:00

Изменить размер текста: A A

В Воронеже продолжается реконструкция виадука на улице 9 Января. 6 марта на опоре №1 провели бетонирование ригеля. На это ушло 70 кубометров бетона. Информацию сообщили в пресс-службе мэрии.

Также ведется обустройство буронабивных свай на опорах №№ 5 и 6. Подрядная организация начала подготовку площадки для устройства ригеля на опоре №8. На объекте ежедневно трудятся от 60 до 70 человек.

Напомним, реконструкция путепровода обойдётся в 710,6 млн рублей. Движение по новому мосту планируют открыть к 1 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU