В Воронеже задержали трех юношей, делавших «закладки» с героином

6 Март 2020 2020-03-06T17:23:11+03:00

В пуховике обнаружили 20 пакетов с героином. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

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Сотрудники управления наркоконтроля провели обыск в съемной квартире на улице МОПРа Левобережного района. В кармане пуховика одного из ее обитателей они нашли 20 свертков с героином. Каждый из них весил около двух граммов.

Полицейские задержали трех воронежцев в возрасте от 18 до 22 лет. Молодые люди признались, что закладывали уже расфасованный героин в закладки в места, которые им называли их соучастники через специальные программы-мессенджеры. Установить личности этих «шефов» пока не удалось. Оперативники изъяли из тайников еще два свертка, спрятанные под деревом на улице Артамонова.

Один из задержанных.Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

- Всех трех наркокурьеров осадили в следственный изолятор. В отношении них возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 частьи 3 статьи 228.1 УК РФ «Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов», - сообщили в региональном ГУ МВД.

ИСТОЧНИК KP.RU