В Воронеже задержали трех юношей, делавших «закладки» с героином
Сотрудники управления наркоконтроля провели обыск в съемной квартире на улице МОПРа Левобережного района. В кармане пуховика одного из ее обитателей они нашли 20 свертков с героином. Каждый из них весил около двух граммов.
Полицейские задержали трех воронежцев в возрасте от 18 до 22 лет. Молодые люди признались, что закладывали уже расфасованный героин в закладки в места, которые им называли их соучастники через специальные программы-мессенджеры. Установить личности этих «шефов» пока не удалось. Оперативники изъяли из тайников еще два свертка, спрятанные под деревом на улице Артамонова.
Один из задержанных.Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.
- Всех трех наркокурьеров осадили в следственный изолятор. В отношении них возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 частьи 3 статьи 228.1 УК РФ «Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов», - сообщили в региональном ГУ МВД.
ИСТОЧНИК KP.RU