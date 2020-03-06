2020-03-06T17:04:14+03:00
Происшествия

В Воронеже скорая врезалась в «Волгу»

ДТП случилось на улице Плехановской [фото]
Юрий КОЗЛОВ
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К счастью, в аварии никто не пострадал.К счастью, в аварии никто не пострадал.Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.
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6 марта около полудня недалеко от дома № 66 на улице Плехановской скорая «ГАЗель Некст» столкнулась с «Волгой». Из-за аварии возникла большая пробка.

- По предварительным данным, водитель скорой не убедился в безопасности маневра, выезжая с территории городской больницы № 3 и столкнулся с «Волгой», - сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД. – В ДТП никто не пострадал. В скорой не было пациентов, ехал один водитель. Машины получили механические повреждения.

Из-за аварии возникла пробка. Фото: «Аварии/ДТП/Воронежа».

Из-за аварии возникла пробка.Фото: «Аварии/ДТП/Воронежа».

В районе улицы Плехановской движение до сих пор затруднено. Впрочем, это может быть связано не только с аварией, но и с традиционным вечерним трафиком.

ИСТОЧНИК KP.RU

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