Власти хотят купить воронежский Центральный стадион профсоюзов за 150-200 миллионов рублей

6 Март 2020 2020-03-06T16:32:23+03:00

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6 марта губернатор Александр Гусев высказался по поводу возможной покупки Центрального стадиона профсоюзов областными властями:

- Разговаривал с руководством воронежских профсоюзов. У них есть понимание, что при планирующемся уходе «Факела» на одноименный стадион в Советском районе, самим им эксплуатировать стадион не имеет смысла. Еще раз подчеркну: если кто-то думает, что можно купить этот спортивный объект, сломать его и сделать жилье или торговый комплекс, то он глубоко заблуждается. Могу ручаться, что в ближайшие четыре года такого сценария не будет.

- Областные власти готовы купить стадион, - добавил глава области. - В нашем понимании он стоит 150-200 миллионов рублей. Но мы готовы заплатить сумму, отражающую доход от эксплуатации стадиона за последние пять лет. Если профсоюзы предоставят цифру, превышающую 200 миллионов (но только документально обоснованную), готовы рассмотреть вопрос о покупке стадиона, исходя из нее. Стадион «Факел» будет расширен до вместимости в 8 тысяч зрителей. По нашим прикидкам, он будет готов к приему одноименной команды ко второму кругу будущего чемпионата. Если к тому времени удастся приобрести и Центральный стадион профсоюзов, то он будет главной ареной, а «Факел» - резервной.

В организации, управляющей стадионом, примерную сумму доходов в год оценивают в 63 миллиона рублей. Если умножить ее на пять, получается 315. Уже больше цифру, озвученной губернатором.

Разговоры о возможной покупке главной спортивной арены города областными властями идут уже давно. Стадион явно нуждается в реконструкции. Какое-то подобие крыши есть только над несколькими верхними ярусами, и то во время дождя она сильно течет. А уж о системе общественного питания, когда фаст-фуд в перерывах футбольных матчей идет втридорога при огромных очередях, и говорить не хочется.

ИСТОЧНИК KP.RU