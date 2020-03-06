2020-03-06T16:05:04+03:00
Происшествия

Житель Воронежской области требует суда присяжных в деле об убийстве

Мужчина не признает вину в том, что зарезал собутыльника села Никольское Таловского района
Юлия ДИДЕНКО
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Фото: пресс-служба прокуратуры Воронежской области.Фото: пресс-служба прокуратуры Воронежской области.
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Обвиняемый в убийстве житель села Никольское Таловского района требует рассмотрения уголовного дела на него с участием присяжных заседателей. Об этом сообщили в пресс-службе облпрокуратуры.

Так, по версии следствия, в ночь с 25 на 26 февраля 2019 года в доме по улице Гагарина 32-летний мужчина выпивал со своим 61-летним приятелем. Они поссорились и младший товарищ избил старшего, а затем вонзил ему в грудь нож. От полученных травм он скончался.

- На предварительном следствии обвиняемый вину в убийстве знакомого не признал. Однако, следствием собрана исчерпывающая доказательственная база, в основу которой легли заключения проведенных судебных экспертиз, протоколы следственных действий, иные материалы уголовного дела, позволившие доказать его вину. Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - прокомментировали в СУ СК РФ по Воронежской области.

Мужчина вместе с адвокатом заявили ходатайство о рассмотрении дела с участием присяжных.

ИСТОЧНИК KP.RU

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