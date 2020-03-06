Житель Воронежской области требует суда присяжных в деле об убийстве
Обвиняемый в убийстве житель села Никольское Таловского района требует рассмотрения уголовного дела на него с участием присяжных заседателей. Об этом сообщили в пресс-службе облпрокуратуры.
Так, по версии следствия, в ночь с 25 на 26 февраля 2019 года в доме по улице Гагарина 32-летний мужчина выпивал со своим 61-летним приятелем. Они поссорились и младший товарищ избил старшего, а затем вонзил ему в грудь нож. От полученных травм он скончался.
- На предварительном следствии обвиняемый вину в убийстве знакомого не признал. Однако, следствием собрана исчерпывающая доказательственная база, в основу которой легли заключения проведенных судебных экспертиз, протоколы следственных действий, иные материалы уголовного дела, позволившие доказать его вину. Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - прокомментировали в СУ СК РФ по Воронежской области.
Мужчина вместе с адвокатом заявили ходатайство о рассмотрении дела с участием присяжных.
ИСТОЧНИК KP.RU