2020-03-06T15:44:21+03:00
Общество

В Воронеже таксиста оштрафовали за самостоятельно установленный в машине газовый баллон

Мужчина заплатит 500 рублей
Юлия ДИДЕНКО
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Фото: ГУ МВД России по Воронежской области.Фото: ГУ МВД России по Воронежской области.
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В Воронеже у одного из домов по улице Кольцовской остановили автомобиль такси. Во время беседы и проверки документов у 53-летнего водителя в машине нашли газовый баллон. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону в пятницу, 6 марта.

Газоболлонное оборудование мужчина установил без согласования с Госавтоинспекцией. На водителя составили административный протокол по ч. 1 ст. 12.5 КоАП «Управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена». Теперь он заплатит 500 рублей.

Владельцу авто дали 10 дней на устранение нарушений. После этого он должен будет показать авто инспекторам. Если он этого не сделает, регистрацию автомобиля прекратят.

ИСТОЧНИК KP.RU

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