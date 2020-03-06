В Воронежской области водитель заплатит 100 тысяч рублей штрафа за взятку инспектору

6 Март 2020 2020-03-06T15:46:08+03:00

Мужчина управлял автомобилем в пьяном виде и не хотел нести за это ответственность. Фото: Юлия ДИДЕНКО

Изменить размер текста: A A

Жителя Бутурлиновского района осудили за попытку дачи взятки сотруднику ГИБДД. Об этом сообщили в пресс-службе облпрокуратуры в пятницу, 6 марта.

В декабре мужчина был в кабинете инспектора ДПС. Его задержали за совершение правонарушений, предусмотренных ст. 12.1 КоАП РФ (управление транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке) и ст. 12.8 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения). Чтобы избежать ответственности, местный житель предложил сотруднику 20 тысяч рублей. Но брать деньги он отказался и заявил об этом в полицию.

Суд назначил автомобилисту наказание в виде двух лет лишения свободы условно с таким же испытательным сроком, со штрафом в размере пятикратной суммы взятки в сумме 100 тыс. рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU