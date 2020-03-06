В Воронеже в мэрии объявили о создании единого оператора пассажирских перевозок

6 Март 2020 2020-03-06T14:56:45+03:00

Изменить размер текста: A A

На сайте мэрии опубликовали постановление, регулирующее процесс создания единого оператора городских пассажирских перевозок.

Новая структура будет отслеживать выход транспорта на маршруты (хорошо бы и в поздние часы – ред.), контролировать работу навигационной системы, обеспечивать взаимодействие разных видов транспорта.

Все эти функции были и раньше у городского «Центра организации дорожного движения» (ЦОДД). Собственно, они у него и останутся. Только часть сотрудников, контролирующих общественный транспорт, теперь будут называться работниками бюджетного учреждения «Единый оператор городских пассажирских перевозок». Их будет курировать руководитель городского управления транспорта Сергей Латынин. А под вывеской «ЦОДД» останутся специалисты, занимающиеся дорожными знаками и светофорами.

По замыслу чиновников это новшество внесет больше организованности в контроль за работой общественного транспорта.

Вы стали свидетелем достойного внимания события? Сообщите об этом нашим журналистам по электронной почте: kp.vrn@phkp.ru, по телефону: 27-27-927 или напишите нам "Вконтакте".

ИСТОЧНИК KP.RU