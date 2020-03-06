2020-03-06T14:56:45+03:00
Общество

В Воронеже в мэрии объявили о создании единого оператора пассажирских перевозок

По замыслу городских чиновников, новая организация будет контролировать работу системы общественного транспорта столицы Черноземья
Юрий КОЗЛОВ
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На сайте мэрии опубликовали постановление, регулирующее процесс создания единого оператора городских пассажирских перевозок.

Новая структура будет отслеживать выход транспорта на маршруты (хорошо бы и в поздние часы – ред.), контролировать работу навигационной системы, обеспечивать взаимодействие разных видов транспорта.

Все эти функции были и раньше у городского «Центра организации дорожного движения» (ЦОДД). Собственно, они у него и останутся. Только часть сотрудников, контролирующих общественный транспорт, теперь будут называться работниками бюджетного учреждения «Единый оператор городских пассажирских перевозок». Их будет курировать руководитель городского управления транспорта Сергей Латынин. А под вывеской «ЦОДД» останутся специалисты, занимающиеся дорожными знаками и светофорами.

По замыслу чиновников это новшество внесет больше организованности в контроль за работой общественного транспорта.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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