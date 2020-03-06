Воронежец отдал лже-сотруднику службы безопасности банка 520 тысяч с кредитной карты
В Воронеже мужчина лишился крупной суммы с кредитной карты, доверившись мошеннику. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону в пятницу, 6 марта.
Так, в полицию обратился 44-летний местный житель. Он рассказал, что ему позвонил неизвестный и представился сотрудником службы безопасности банка. Мошенник заверил мужчину, что с его карты происходит несанкционированное списание денег. Чтобы обезопасить средства, звонивший попросил сообщить ему персональные данные, в том числе и код безопасности. После этого с карты воронежца списали 520 тысяч рублей.
По данному факту возбуждено уголовное дело.
Всего за сутки зарегистрировано десять сообщений о фактах противоправных действий, совершенных путем обмана или злоупотребления доверием. Общий ущерб, причиненный воронежцам, составил более миллиона рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU
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