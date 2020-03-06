2020-03-06T14:11:34+03:00
Общество

В Воронеже маршрутки объезжают пробку на Остужева через двор многоквартирного дома

Информацией местные жители поделились в Сети
Юлия ДИДЕНКО
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Фото: скриншот видео.Фото: скриншот видео.
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Воронежцы жалуются на водителей маршрутных автобусов, объезжающих пробку на Остужевском кольце через двор многоквартирного дома. Об этом горожане сообщили в Сети.

Как сообщает интернет-портал «Новости Воронежа», один из инцидентов местным жителям даже удалось снять на видео. На кадрах видно, как 361 маршрут на приличной скорости несется по двору, мелькают подъезды. Автоледи, снимающая все это, рассказывает, что ездить по двору автобусам категорически запрещено. На что находящийся в авто ребенок отвечает, что у них маршрутки так ездят часто. Также в кадр попала маршрутка №312а — она также проезжает по территории двора.

- Из подъезда не выйти, можно попасть под колеса, — сетует местная жительница.

В соцсетях большинство комментариев, на удивление, оказались не в поддержку возмущенной горожанки. Одни обвинили власти в том, что те никак не могут разгрузить Остужевское кольцо. Другие обратили внимание на то, что ходить людям надо по тротуару, а не по проезжей части да и до подъезда метра четыре — в чем проблема-то? А третьи и вовсе похвалили водителя маршрутки — дескать тот ценит время своих пассажиров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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