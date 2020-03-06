2020-03-06T14:06:05+03:00
Происшествия

Воронежец взял со знакомого за мечту учиться в академии ФСБ 350 тысяч рублей

Мужчина хотел устроить туда племянника
Юрий КОЗЛОВ
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5 марта Левобережный районный суд принял решение по делу 49-летнего безработного воронежца, сообщили в региональной прокуратуре. Этот человек, несмотря на то, что был безработным, пытался строить из себя крутого мужика. Услышав, что его знакомый собирается пристроить на учебу в академию ФСБ своего племянника, заявил, что при его связях в серьезном ведомстве (на самом деле ничего подобного не было) это можно легко устроить. Правда, потребуются деньги – 350 тысяч рублей.

Знакомый согласился. Однако в декабре 2019 года на встречу пришел не только с деньгами, но и с полицейскими. При получении взятки 49-летнего воронежца задержали.

Мужчина отвечал перед судом п ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК РФ «Покушение на мошенничество в крупном размере». Его приговорили к 1,5 годам колонии общего режима. Решение суда он может обжаловать в течение десяти дней.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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