В Воронеже после вмешательства прокуратуры работника завода восстановили в должности

6 Март 2020 2020-03-06T13:49:50+03:00

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В Воронеже после вмешательства транспортной прокуратуры уволенного сотрудника «Вагонреммаш» вернули на работу. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в пятницу, 6 марта.

Так, руководители вагоноремонтного завода нарушили требования трудового законодательства во время привлечения сотрудника к дисциплинарной ответственности и расторжении с ним трудового договора. После этого работник обратился в прокуратуру.

Она внесла представление, а также принесла шесть протестов на незаконные правовые акты директору завода. После этого работника восстановили в прежней должности.

ИСТОЧНИК KP.RU