В Воронеже впервые парадный строй 9 Мая откроет парадный расчет в форме 1943 года

6 Март 2020 2020-03-06T13:43:41+03:00

Каждый военнослужащий пронесет с собой как холодное оружие, так и знаменитый пистолет-пулемет Шпагина

Изменить размер текста: A A

Парадный расчет в исторической форме впервые откроет парадный строй 9 Мая в Воронеже. Об этом сообщили в пресс-центре Западного военного округа.

Военная форма, амуниция и личное оружие пройдут индивидуальную подгонку и подготовку к параду Победы для каждого военнослужащего. С собой у них будет как холодное оружие, так и знаменитый пистолет-пулемет Шпагина (ППШ).

Во главе парадных расчетов войск Воронежского гарнизона ЗВО вместе с 12 штандартами времен Великой Отечественной войны пройдут 95 человек в военной форме образца 1943 года.

В параде будут участвовать больше трех тысяч человек.

ИСТОЧНИК KP.RU