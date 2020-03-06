В Воронеже впервые парадный строй 9 Мая откроет парадный расчет в форме 1943 года
Парадный расчет в исторической форме впервые откроет парадный строй 9 Мая в Воронеже. Об этом сообщили в пресс-центре Западного военного округа.
Военная форма, амуниция и личное оружие пройдут индивидуальную подгонку и подготовку к параду Победы для каждого военнослужащего. С собой у них будет как холодное оружие, так и знаменитый пистолет-пулемет Шпагина (ППШ).
Во главе парадных расчетов войск Воронежского гарнизона ЗВО вместе с 12 штандартами времен Великой Отечественной войны пройдут 95 человек в военной форме образца 1943 года.
В параде будут участвовать больше трех тысяч человек.
ИСТОЧНИК KP.RU