Воронежские полицейские поймали обманувшую трех пенсионеров мошенницу

6 Март 2020 2020-03-06T13:18:16+03:00

Женщина подходила к пожилым людям на улице и просила у них деньги на ремонт

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В феврале в Воронеже объявилась некая дама, забиравшая деньги у пенсионеров. Женщина средних лет представлялась их соседкой и просила у пожилых людей в возрасте от 78 до 82 лет денег на ремонт. Добрые старики проникались ее проблемами, приглашали домой и отдавали деньги. Всего таким образом аферистка разжилась почти 90 тысячами рублей.

Обманутые пенсионеры заявили о наглой мошеннице в полицию. Оперативники просмотрели записи видеокамер во дворах и выяснили, что аферистка приезжала на «Ладе-Приоре» вместе с мужчиной. Впоследствии оказалось, что это ее супруг. Оказалось, что дама, конечно, никакая не соседка, а, напротив, 39-летняя жительница Ростовской области.

Наши оперативники при содействии ростовских гаишников задержали в соседней области «Ладу», в салоне которой сидела мошенница. Женщина признала свою вину в трех аферах. По части 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество» ей грозит до пяти лет лишения свободы. Сейчас она находится в следственном изоляторе.

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ИСТОЧНИК KP.RU