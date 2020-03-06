В Воронежской области второй день ищут исчезнувшего подростка

6 Март 2020 2020-03-06T12:25:49+03:00

Александр Гончаров ушел из дома 3 марта и до сих пор не вернулся«Лиза Алерт»

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В Калаче ищут пропавшего без вести 17-летнего Александра Гончарова. Об этом сообщили в группе поискового отряда «Лиза Алерт» в соцсети.

Подросток ушел из дома 3 марта и до сих пор так и не вернулся. Ранее парень уже пропадал.

Рост пропавшего 165 см. У него худощавое телосложение, темные волосы и голубые глаза. В день исчезновения был в красной ветровке, серых штанах и черных кроссовках.

Всех, кто что-либо знает или слышал о местонахождении Александра Гончарова, волонтеры просят звонить по телефонам: 8 800 700 54 52 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU