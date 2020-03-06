В Воронежской области второй день ищут исчезнувшего подростка
Александр Гончаров ушел из дома 3 марта и до сих пор не вернулся«Лиза Алерт»
Фото: из группы поискового отряда «Лиза Алерт Воронеж» в соцсети.
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В Калаче ищут пропавшего без вести 17-летнего Александра Гончарова. Об этом сообщили в группе поискового отряда «Лиза Алерт» в соцсети.
Подросток ушел из дома 3 марта и до сих пор так и не вернулся. Ранее парень уже пропадал.
Рост пропавшего 165 см. У него худощавое телосложение, темные волосы и голубые глаза. В день исчезновения был в красной ветровке, серых штанах и черных кроссовках.
Всех, кто что-либо знает или слышал о местонахождении Александра Гончарова, волонтеры просят звонить по телефонам: 8 800 700 54 52 или 112.
ИСТОЧНИК KP.RU