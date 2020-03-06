В Воронеже 5 марта сразу на три градуса был побит температурный рекорд
В четверг, 5 марта, был побит температурный рекорд. Днем столбик термометра поднялся до 13,4 градусов.
- Это сразу на три градуса выше предыдущего рекорда, - рассказал руководитель Воронежского гидрометцентра Александр Сушков. – Ранее самым теплым днем было 5 марта 1995 года. Тогда температура поднялась до 13,4 градусов. Столкновение северного циклона с юго-восточным антициклоном стало причиной сильного ветра, наблюдающегося уже вторые сутки. Эти воздушные массы продолжают закачивать теплый воздух с Каспия, из Турции и Ирана. Так что вполне вероятно, что этот температурный рекорд далеко не последний.
Напомним, один из температурных максимумов за всю историю наблюдений может быть достигнут уже 8 марта. Синоптики прогнозируют в этот день +16, в то время как пока рекорд 2002 года равняется 15,7 градусов.
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ИСТОЧНИК KP.RU