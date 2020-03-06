2020-03-06T11:42:08+03:00
Общество

В Воронеже закрыли катки на площади Ленина

Причина понятна – нахлынувшее весеннее тепло
Юрий КОЗЛОВ
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Мастер-класс Аделины Сотниковой стал самым ярким событием зимы 2020 года на катке на площади ЛенинаМастер-класс Аделины Сотниковой стал самым ярким событием зимы 2020 года на катке на площади ЛенинаФото: из архива «КП»
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В четверг, 5 марта, на площади Ленина коммунальные работники убирали катки. Решение логичное – на улице +13 градусов. Ранее катки планировали еще «додержать» до 9 марта, чтобы на празднике люди повеселились, однако погода внесла свои коррективы. В этом году покататься на главной площади удалось только с конца декабря. Зато в феврале на этих катках давали мастер-класс приехавшие в Воронеж олимпийская чемпионка Аделина Сотникова и неоднократный призер чемпионатов мира и Европы Максим Ковтун.

Напомним, буквально через дорогу от катков, в Кольцовском сквере демонтировали зимний световой фонтан. Сделали это 4 марта, хотя обычно его убирают только в конце первого весеннего месяца. Опять же причина – наступившее аномальное для этого времени года тепло.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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