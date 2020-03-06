В райцентре Воронежской области автоледи сбила пенсионера

6 Март 2020 2020-03-06T10:35:02+03:00

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В четверг, 5 марта, в 19.05 в Острогожске у дома № 78а на улице 50 лет Октября случилось ДТП. 46-летняя местная жительница, рулившая автомобилем «Хендэ IX», сбила 71-летнего мужчину. Пенсионер шел по дороге вне зоны пешеходного перехода. Пожилого мужчину отвезли в больницу с тяжелыми травмами.

- Всего в Воронежской области за сутки зарегистрировали 125 ДТП, из них 100 – в Воронеже. 21 авария случилась в районах, еще четыре – на федеральных трассах. В пяти ДТП получили травмы шесть человек, - рассказали в региональном ГУ МВД.

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ИСТОЧНИК KP.RU