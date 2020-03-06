В Воронеже три дня в честь женщин на телебашне будут распускаться цветы

6 Март 2020 2020-03-06T10:16:58+03:00

На праздничную иллюминацию можно будет посмотреть 6, 7 и 8 марта с 19.30 до 22.00. Фото: из архива «КП»

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Воронежцы уже привыкли к разнообразной расцветке воронежской телебашни в честь праздников. Не станет исключением и 8 марта. Женщин порадуют праздничной открыткой: на башне распустятся цветы и закружат русские народные узоры.

В воронежском областном радиотелевизионном передающем центре (ОРТПЦ) сообщили, что 99 процентов того, что увидят горожане и гости столицы Черноземья уже вечером 6 марта – оригинальные ролики, которые до этого еще не показывали.

На праздничную иллюминацию можно будет полюбоваться 6, 7 и 8 марта с 19.30 до 22.00

Напомним, мужчин на 23 февраля тоже не оставили без красочного подарка. На телебашне тогда демонстрировали красные звезды, георгиевские ленты, да и сама она окрасилась в камуфляжный цвет.

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ИСТОЧНИК KP.RU