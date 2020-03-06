2020-03-06T09:17:50+03:00
Общество

8 марта воронежские синоптики прогнозируют самый теплый день в истории

Температура может подняться до 16 градусов
Юрий КОЗЛОВ
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Небольшой дождь, который возможен 8 марта, не должен сильно испортить настроение от наступившей весны.Небольшой дождь, который возможен 8 марта, не должен сильно испортить настроение от наступившей весны.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Воронежском гидрометцентре рассказали о погоде на главный женский праздник. Оказалось, что будет ну очень тепло.

- По нашим предположениям, температура поднимется до 16 градусов, а это выше рекордной отметки. Пока самый теплый день 8 марта был в 2002 году. Тогда столбик термометра поднялся до 15,7 градусов, - рассказал руководитель Воронежского гидрометцентра Александр Сушков. – Такой мощный приток тепла идет с Каспийского моря. В ближайшей перспективе дневная температура будет держаться в районе 10-13 градусов.

В субботу, 7 марта, ночью при облачной погоде синоптики прогнозируют +6 градусов. Днем температура поднимется до +13, выглянет солнце, но возможен и дождь.

В ночь на воскресенье, 8 марта, снова будет пасмурно при +7. Днем при ожидаемых рекордных +16, как и сутками ранее, будет проглядывать солнце, но вероятен и дождь.

Ночью в понедельник, 9 марта, ожидается небольшой дождь при +10 градусах. Днем потеплеет до +15, периодически из-за туч будет выходить солнце.

А вот во вторник, 10 марта, метеорологи прогнозируют смену ветра с юго-восточного на восточный, небольшой дождь в течение целых суток. Ночью он будет идти при +7 градусах, днем – при +13.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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