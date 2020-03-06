В Воронеже пациентка БСМП опубликовала фото плесени на потолке

6 Март 2020 2020-03-06T10:49:02+03:00

Главврач БСМП заявил, что потолок, на который пожаловалась пациентка, привели в порядок. Фото: "Типичный Воронеж".

По словам девушки, она сделала этот снимок в урологическом отделении

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В паблике «Типичный Воронеж» Оксана Демьяненко разместила пост с фотографией потолка в урологическом отделении БСМП. На нем отчетливо видны большие разводы, похожие на плесень. Девушка также пожаловалась, что в палате сыро и холодно.

- Дело в том, что в это время шел ремонт крыши. Во время него трудно обойтись без того, чтобы что-то текло, - рассказал главный врач БСМП № 1 Игорь Банин. - Сейчас ремонт закончен, потолок и стены приведут в порядок. Вообще у нас шли масштабные работы на всех 12 этажах. Здание модернизировали, мелкие недоделки уберут, но в целом пациенты уже видят, насколько все изменилось к лучшему.

В комментариях к посту несколько пользователей сообщали, что в других отделениях больницы с потолками никаких проблем нет.

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ИСТОЧНИК KP.RU