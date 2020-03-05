2020-03-05T19:30:13+03:00
Общество

В Воронеже по просьбам горожан оборудуют новую остановку

Павильон появится на четной стороне улицы Героев Стратосферы
Елена ФЕДЯШЕВА
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В Воронеже на четной стороне улицы Героев Стратосферы появится новая остановка. О ее необходимости давно говорили горожане. И вот общественники добились от администрации установки знаков.

Новый павильон, знаки и заездной карман появятся между «зеброй» и перекрестком с улицей Кулибина. Рядом располагается школа №90.

Эта остановка была и раньше отмечена на картах города, но в реальности не имела обозначения, а водители общественного транспорта высаживали пассажиров прямо на дороге.

ИСТОЧНИК KP.RU

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