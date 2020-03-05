В Воронеже по просьбам горожан оборудуют новую остановку
Павильон появится на четной стороне улицы Героев Стратосферы
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В Воронеже на четной стороне улицы Героев Стратосферы появится новая остановка. О ее необходимости давно говорили горожане. И вот общественники добились от администрации установки знаков.
Новый павильон, знаки и заездной карман появятся между «зеброй» и перекрестком с улицей Кулибина. Рядом располагается школа №90.
Эта остановка была и раньше отмечена на картах города, но в реальности не имела обозначения, а водители общественного транспорта высаживали пассажиров прямо на дороге.
ИСТОЧНИК KP.RU