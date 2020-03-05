2020-03-05T18:01:34+03:00
Происшествия

В больницах Воронежа остаются пять пострадавших в жуткой аварии на улице 9 Января 28 февраля

Одного ребенка уже выписали
Елена ФЕДЯШЕВА
Поделиться:
фото ГУ МВД по Воронежской областифото ГУ МВД по Воронежской области
Изменить размер текста:

Врачи рассказали о состоянии пострадавших в крупной аварии, произошедшей вечером 28 февраля на улице 9 Января в Воронеже. Напомним, по данным полиции, 32-летний водитель автомобиля БМВ Х5 не справился с управлением из-за плохой погоды и выехал на встречку, где столкнулся с «Рено Логан».

В результате пострадали восемь человек, в том числе двое детей. Сразу после аварии в БСМП №1 привезли шестерых пострадавших, позже одного из них перевели в ОДКБ №2, а одного выписали на амбулаторное лечение.

- Сейчас в БСМП №1 проходят лечение четверо пациентов, у троих из них состояние средней тяжести, у одного - стабильно тяжелое, - рассказали в пресс-службе департамента здравоохранения Воронежской области. - В ОДКБ №2 поступил один ребенок, его госпитализировали, оказали помощь, на данный момент он уже дома. Тот ребенок, которого перевели из БСМП №1, сейчас продолжает лечение в ОДКБ №2, врачи оценивают его состояние как средней тяжести.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Воронеже конкурсный управляющий прозевал вверенное ему имущество
Проектом расчистки воронежской реки Тавровка займется московская фирма
В больницах Воронежа остаются пять пострадавших в жуткой аварии на улице 9 Января 28 февраля
В Воронеже жителям Борового пообещали посадить новый лес вместо вырубленного
Жительница Воронежа за два месяца прописала в своей квартире четырех иностранцев
Начальника УФСИН России по Воронежской области перевели работать во Владимир
Последние жертвы гололеда: за неделю от неудачных падений пострадали 189 жителей Воронежской области
В Воронеже канализационный ручей течет прямо в Дон
Воронежцам показывают старинные открытки
Воронежцы услышат грандиозную симфонию Малера
В Воронеже отменили концерт группы "Синяя птица"
Будут судить воронежца, устроившего смертельную аварию на встречке
В Коминтерновском районе Воронежа у нарушителей изъяли 200 тюльпанов
Трое жителей Воронежской области заработали на проведении азартных игр более 6,5 млн рублей