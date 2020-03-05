В больницах Воронежа остаются пять пострадавших в жуткой аварии на улице 9 Января 28 февраля

5 Март 2020 2020-03-05T18:01:34+03:00

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Врачи рассказали о состоянии пострадавших в крупной аварии, произошедшей вечером 28 февраля на улице 9 Января в Воронеже. Напомним, по данным полиции, 32-летний водитель автомобиля БМВ Х5 не справился с управлением из-за плохой погоды и выехал на встречку, где столкнулся с «Рено Логан».

В результате пострадали восемь человек, в том числе двое детей. Сразу после аварии в БСМП №1 привезли шестерых пострадавших, позже одного из них перевели в ОДКБ №2, а одного выписали на амбулаторное лечение.

- Сейчас в БСМП №1 проходят лечение четверо пациентов, у троих из них состояние средней тяжести, у одного - стабильно тяжелое, - рассказали в пресс-службе департамента здравоохранения Воронежской области. - В ОДКБ №2 поступил один ребенок, его госпитализировали, оказали помощь, на данный момент он уже дома. Тот ребенок, которого перевели из БСМП №1, сейчас продолжает лечение в ОДКБ №2, врачи оценивают его состояние как средней тяжести.

ИСТОЧНИК KP.RU