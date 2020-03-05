2020-03-05T17:59:07+03:00
Общество

В Воронеже жителям Борового пообещали посадить новый лес вместо вырубленного

Об этом заявили в казенном учреждении «Лесная охрана»
Юрий КОЗЛОВ
Поделиться:
В "Лесной охране" уверяют, что здесь появятся новые березы и сосны.В "Лесной охране" уверяют, что здесь появятся новые березы и сосны.Фото: предоставлено региональным отделением Общероссийского Народного Фронта.
Изменить размер текста:

Жителей микрорайона Боровое, переживающих за судьбу их леса, несколько успокоили. Напомним, экоактивисты разместили информацию о том, что активно вырубают деревья в пригороде Воронежа. Причем как больные, так и здоровые. При этом опустевшие участки, по мнению общественников, «движутся» навстречу друг другу, чтобы в итоге образовать одну большую площадку. Что наводит на подозрение о подготовке к строительству очередного торгового центра либо многоэтажек.

В казенном учреждении «Лесная охрана» рассказали о своем видении ситуации:

- В 2018 и 2019 годах, действительно, была именно санитарная вырубка, - рассказал руководитель этой организации Дмитрий Колесников. – Часть деревьев были повреждены на пожаре, другие поражены насекомым-паразитом – корневой губкой. На месте вырубок уже в апреле этого года посадят новые березы и сосны, для этого уже подготовлены борозды. Что касается слухов о каком-то строительстве, то по закону на землях, относящихся к лесфонду, оно запрещено.

Вы стали свидетелем достойного внимания события? Сообщите об этом нашим журналистам по электронной почте: kp.vrn@phkp.ru, по телефону: 27-27-927 или напишите нам "Вконтакте".

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Воронеже конкурсный управляющий прозевал вверенное ему имущество
Проектом расчистки воронежской реки Тавровка займется московская фирма
В больницах Воронежа остаются пять пострадавших в жуткой аварии на улице 9 Января 28 февраля
В Воронеже жителям Борового пообещали посадить новый лес вместо вырубленного
Жительница Воронежа за два месяца прописала в своей квартире четырех иностранцев
Начальника УФСИН России по Воронежской области перевели работать во Владимир
Последние жертвы гололеда: за неделю от неудачных падений пострадали 189 жителей Воронежской области
В Воронеже канализационный ручей течет прямо в Дон
Воронежцам показывают старинные открытки
Воронежцы услышат грандиозную симфонию Малера
В Воронеже отменили концерт группы "Синяя птица"
Будут судить воронежца, устроившего смертельную аварию на встречке
В Коминтерновском районе Воронежа у нарушителей изъяли 200 тюльпанов
Трое жителей Воронежской области заработали на проведении азартных игр более 6,5 млн рублей