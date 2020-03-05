В Воронеже жителям Борового пообещали посадить новый лес вместо вырубленного

5 Март 2020 2020-03-05T17:59:07+03:00

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Жителей микрорайона Боровое, переживающих за судьбу их леса, несколько успокоили. Напомним, экоактивисты разместили информацию о том, что активно вырубают деревья в пригороде Воронежа. Причем как больные, так и здоровые. При этом опустевшие участки, по мнению общественников, «движутся» навстречу друг другу, чтобы в итоге образовать одну большую площадку. Что наводит на подозрение о подготовке к строительству очередного торгового центра либо многоэтажек.

В казенном учреждении «Лесная охрана» рассказали о своем видении ситуации:

- В 2018 и 2019 годах, действительно, была именно санитарная вырубка, - рассказал руководитель этой организации Дмитрий Колесников. – Часть деревьев были повреждены на пожаре, другие поражены насекомым-паразитом – корневой губкой. На месте вырубок уже в апреле этого года посадят новые березы и сосны, для этого уже подготовлены борозды. Что касается слухов о каком-то строительстве, то по закону на землях, относящихся к лесфонду, оно запрещено.

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ИСТОЧНИК KP.RU