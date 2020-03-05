Проектом расчистки воронежской реки Тавровка займется московская фирма

5 Март 2020 2020-03-05T18:08:41+03:00

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Стали известные результаты конкурса на разработку проекта расчистки реки Тавровка под Воронежем. Победителем стала московская фирма «Экотектор», которая согласилась выполнить эти работы за полную стоимость контакта - три миллиона рублей. Два других участника конкурса, хоть и соглашались на меньшую сумму, но их квалификация, по мнению чиновников, была не достаточно высокой.

По условиям контракта, подрядчик до 1 декабря должен провести гидрометеорологические, геологические и экологические изыскания, разработать проектную документацию, а также указать протяженность участка реки, на котором требуется расчистка.

ИСТОЧНИК KP.RU