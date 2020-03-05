Проектом расчистки воронежской реки Тавровка займется московская фирма
Стали известные результаты конкурса на разработку проекта расчистки реки Тавровка под Воронежем. Победителем стала московская фирма «Экотектор», которая согласилась выполнить эти работы за полную стоимость контакта - три миллиона рублей. Два других участника конкурса, хоть и соглашались на меньшую сумму, но их квалификация, по мнению чиновников, была не достаточно высокой.
По условиям контракта, подрядчик до 1 декабря должен провести гидрометеорологические, геологические и экологические изыскания, разработать проектную документацию, а также указать протяженность участка реки, на котором требуется расчистка.
ИСТОЧНИК KP.RU