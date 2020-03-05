В Воронеже конкурсный управляющий прозевал вверенное ему имущество
Правоохранительные органы Ленинского района Воронежа выясняют обстоятельства пропажи железобетонных панелей-перекрытий, вверенных на хранение конкурсному управляющему ООО «162 КЖИ». Эта организация признана банкротом в сентябре 2016 года. А в июле 2019 года Арбитражный суд назначил конкурсного управляющего, в обязанности которого входила защита имущества банкрота – стройматериалы, хранящиеся на территории строительной площадки по адресу: г. Воронеж, ул. 121 Стрелковой Дивизии, 9 «а».
Позже выездная прокурорская проверка обнаружила пропажу части железобетонных изделий.
- На основании собранных прокуратурой района материалов отдел полиции № 8 УМВД России по г. Воронежу возбудил уголовное дело по статье «кража», - рассказали в прокуратуре Воронежской области. - Уголовное дело в настоящее время расследуется.
Параллельно в отношении конкурсного управляющего возбудили административное дело за ненадлежащее исполнение своих обязанностей. Решением суда ему назначили штраф.
ИСТОЧНИК KP.RU