2020-03-05T17:02:34+03:00
Общество

Начальника УФСИН России по Воронежской области перевели работать во Владимир

Алексей Гиричев отработал в нашем регионе почти два года [фото]
Юрий КОЗЛОВ
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Алексей Гиричев.Алексей Гиричев.Фото: 36.fsin.su
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По Указу Президента России от 2 марта в региональном УФСИН сменился руководитель. Полковника Алексея Гиричева, который почти два года руководил воронежской службой исполнения наказаний, отправили на аналогичную должность во Владимирскую область. Алексею Ивановичу не привыкать. До назначения в Воронеж, случившегося в конце марта 2018 года, он работал на разных постах в уголовно-исполнительной системе Иркутской области.

Временно исполняющим обязанности начальника УФСИН России по Воронежской области назначили полковника Виталия Черемушкина. Ранее Виталий Валентинович был первым заместителем Алексея Гиричева. Он курировал организацию и координацию оперативно-розыскной деятельности, безопасности и надзора, специального учета, а также обеспечение пожарной безопасности.

Виталий Черемушкин. Фото: 36.fsin.su

Виталий Черемушкин.Фото: 36.fsin.su

ИСТОЧНИК KP.RU

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