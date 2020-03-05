2020-03-05T17:15:24+03:00
Происшествия

Жительница Воронежа за два месяца прописала в своей квартире четырех иностранцев

Незаконный бизнес женщина вела в течение пяти лет
Елена ФЕДЯШЕВА
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Воронежская полиция возбудила уголовное дело в отношении 26-летней жительницы Воронежа, организовавшей прибыльный бизнес по регистрации в своей квартире иностранных граждан.

По версии дознания, еще пять лет назад подозреваемая создала в соцсети группу, в которой разместила объявление о временной регистрации иностранцев и граждан из других регионов. За свои услуги женщина брала по 2,5 тысячи с человека за три месяца прописки.

Только с начала 2020 года «предпринимательница» зарегистрировала в квартире четырех граждан Республики Таджикистан. А точное количество клиентов за все пять лет еще предстоит посчитать следователям.

Прокуратура Коминтерновского района признала законным постановление полицейских о возбуждении в отношении подозреваемой уголовного дела по статье «фиктивная постановка на учет иностранных граждан по месту пребывания в Российской Федерации».

ИСТОЧНИК KP.RU

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