Жительница Воронежа за два месяца прописала в своей квартире четырех иностранцев
Воронежская полиция возбудила уголовное дело в отношении 26-летней жительницы Воронежа, организовавшей прибыльный бизнес по регистрации в своей квартире иностранных граждан.
По версии дознания, еще пять лет назад подозреваемая создала в соцсети группу, в которой разместила объявление о временной регистрации иностранцев и граждан из других регионов. За свои услуги женщина брала по 2,5 тысячи с человека за три месяца прописки.
Только с начала 2020 года «предпринимательница» зарегистрировала в квартире четырех граждан Республики Таджикистан. А точное количество клиентов за все пять лет еще предстоит посчитать следователям.
Прокуратура Коминтерновского района признала законным постановление полицейских о возбуждении в отношении подозреваемой уголовного дела по статье «фиктивная постановка на учет иностранных граждан по месту пребывания в Российской Федерации».
ИСТОЧНИК KP.RU