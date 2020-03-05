2020-03-05T16:40:45+03:00
Общество

Последние жертвы гололеда: за неделю от неудачных падений пострадали 189 жителей Воронежской области

Большинству из них госпитализация не потребовалась
Елена ФЕДЯШЕВА
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фото Виктора Левшаковафото Виктора ЛевшаковаФото: из архива «КП»
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По данным регионального департамента здравоохранения, за неделю с 27 февраля по 4 марта за помощью врачей обратились 3179 человек, в том числе 2363 воронежца, получившие травму. Среди жителей области было 189 пострадавших из-за гололеда. Большинству из них оказали первую помощь и отпустили домой. Всего 3% жертв гололеда понадобилась госпитализация.

Кроме того за неделю зарегистрировали два случая обморожения.

Вероятно, это последние жертвы морозов этого зимнего сезона. По прогнозам, этой весной гололеда больше не будет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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