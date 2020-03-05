В Воронеже канализационный ручей течет прямо в Дон

5 Март 2020 2020-03-05T16:16:00+03:00

Как будут восстанавливать затопленные канализацией земли, пока непонятно. Фото: "Типичный Воронеж".

А в лесу он уже образовал зловонное болото

Изменить размер текста: A A

В паблике «Типичный Воронеж» разместили фото прорвавшейся канализации. Целый зловонный ручей течет в микрорайоне Тепличный Советского района, за торговым центром «Ермак». Он впадает в Дон, а в ближайшей лесополосе уже образовалось болото из фекалий. Автор фото сообщил, что утечка идет из располагающейся неподалеку канализационной насосной станции (КНС). Рядом находятся школа № 84 и детсад № 119. Ребятишкам приходится по дороге на учебу нюхать всю эту мерзость.

В мэрии рассказали, в чем причина этого безобразия:

- На КНС сломался насос, из-за чего и произошла эта утечка. Заказали запчасти, чтобы ликвидировать поломку, сейчас ждут их получения.

Как собираются восстанавливать почву там, где канализационная жижа успела в нее сильно впитаться (в частности, в лесу), в городской администрации пояснить затруднились.

Вы стали свидетелем достойного внимания события? Сообщите об этом нашим журналистам по электронной почте: kp.vrn@phkp.ru, по телефону: 27-27-927 или напишите нам "Вконтакте".

ИСТОЧНИК KP.RU