2020-03-05T16:16:00+03:00
Общество

В Воронеже канализационный ручей течет прямо в Дон

А в лесу он уже образовал зловонное болото
Юрий КОЗЛОВ
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Как будут восстанавливать затопленные канализацией земли, пока непонятно.Как будут восстанавливать затопленные канализацией земли, пока непонятно.Фото: "Типичный Воронеж".
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В паблике «Типичный Воронеж» разместили фото прорвавшейся канализации. Целый зловонный ручей течет в микрорайоне Тепличный Советского района, за торговым центром «Ермак». Он впадает в Дон, а в ближайшей лесополосе уже образовалось болото из фекалий. Автор фото сообщил, что утечка идет из располагающейся неподалеку канализационной насосной станции (КНС). Рядом находятся школа № 84 и детсад № 119. Ребятишкам приходится по дороге на учебу нюхать всю эту мерзость.

В мэрии рассказали, в чем причина этого безобразия:

- На КНС сломался насос, из-за чего и произошла эта утечка. Заказали запчасти, чтобы ликвидировать поломку, сейчас ждут их получения.

Как собираются восстанавливать почву там, где канализационная жижа успела в нее сильно впитаться (в частности, в лесу), в городской администрации пояснить затруднились.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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