Воронежцам показывают старинные открытки

5 Март 2020 2020-03-05T16:11:41+03:00

Посмотреть их можно бесплатно в "Никитинке"

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С 4 марта в отделе редких и ценных книг Никитинской библиотеки можно бесплатно посмотреть открытки издательства Гранберг. На выставке представлены дореволюционные открытки, подаренные библиотеке московским коллекционером Приходько.

- Издательство Гранберг в Стокгольме существовало с 1900 по 1910 год. Оно выпускало около 8 000 открыток и видовых альбомов для России и Швеции. На открытках в основном изображались репродукции картин художников-передвижников, а также пейзажи российских городов. Иногда печать выполнялась по заказам русских издателей, - отметили в библиотеке.

Посетители выставки увидят открытки с античными сюжетами с репродукций полотен яркого представителя стиля «модерн», живописца исторического и фантастического жанров Вильгельма Котарбинского, а также открытки с изображениями картин мастера жанровой, исторической и портретной живописи, уроженца Острогожска Ивана Крамского.

- Одним из экспонатов является карточка с работой «Неутешное горе», которая была написана под впечатлением от постигшей художника личной трагедии - смерти его младшего сына Марка. На картине изображена скорбящая женщина в траурном черном платье. В ее чертах угадывается сходство с женой художника Софьей Николаевной, - рассказали организаторы.

На почтовых карточках можно увидеть работы известных художников Ильи Репина, Валентина Серова, Владимира Маковского и других.

Выставку «Открытки издательства Гранберг в редком фонде Никитинской библиотеки» можно посмотреть до 8 апреля на пл. Ленина, 2, к. 202 (2 этаж).

ИСТОЧНИК KP.RU