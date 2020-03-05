Воронежцы услышат грандиозную симфонию Малера

5 Март 2020 2020-03-05T15:56:03+03:00

В исполнении примут участие оркестр и хор филармонии, хор и солистка театра оперы и балета, а также солистка Мариинского театра

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6 и 7 марта в филармонии прозвучит Вторая симфония австрийского композитора Густава Малера «Воскресение», над которой он работал около семи лет. В этом произведении проявился глубокий интерес Малера к христианству. В пяти частях монументального полотна запечатлены глубоко прочувствованные автором религиозные образы и мотивы: григорианский распев XIII века Dies irae («День гнева»), тема «глас вопиющего в пустыне», хорал на стихи немецкого поэта XVII века Фридриха Клопштока «Ты воскреснешь».

Воронежцы услышат выдающееся произведение 6 и 7 марта в исполнении Воронежского академического симфонического оркестра под управлением Игоря Вербицкого, хора театра оперы и балета, мужского хора филармонии, а также солисток - сопрано Дарьи Филипповой (Воронежский ТОБ) и меццо-сопрано Златы Булычевой (солистка оперной труппы Мариинского театра).

Концерты пройдут в филармонии 6 марта в 19.00, 7 марта в 18.00.

ИСТОЧНИК KP.RU