В Воронеже отменили концерт группы "Синяя птица"

5 Март 2020 2020-03-05T15:44:15+03:00

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В Воронеже продолжается череда отмен гастрольных мероприятий. В этот раз до столицы Черноземья не долетит «Синяя птица». Концерт легендарного коллектива, планировавшийся 11 марта в ДК 50-летия Октября, не состоится по техническим причинам, сообщили организаторы мероприятия.

Можно вернуть билеты по месту их приобретения. При себе кроме билета обязательно иметь чек и паспорт (при оплате наличными).

Напомним, с начала 2020 года в Воронеже сорвались выступления группы "Черный обелиск", Бонни Тайлер, шоу "Танцы", Ольги Серябкиной, концерт звезд 80-90-х, а также Нуки, Мейти... Концерт Михаила Жванецкого отменили из-за состояния здоровья сатирика. А выступление Натальи Орейро перенесли на осень.

ИСТОЧНИК KP.RU